طشقند: المتظاهرون في نوكوس تلقوا مؤثرات عقلية وأموال

نشر الحرس الوطني الأوزبكي صورا لقوائم تم العثور عليها للمشاركين في أعمال الشغب في مدينة نوكوس الأوزبكية وتدل وفقا للهيئة على أن المتظاهرين حصلوا على مؤثرات عقلية وتلقوا أموالا.

إقرأ المزيد

وتشير تعليقات تحت الصور المنشورة في صفحة الحرس الوطني الأوزبكي على "التليغرام" إلى أن القوائم المنشورة "تضم معلومات حول توزيع مؤثرات عقلية وأموال بين المشاركين في المظاهرات غير المرخص بها". وتضم قائمة المؤثرات العقلية الموزعة المستحضرات الطبية "ليريكا" و"ترامادول". كما تلقى المتظاهرون ما بين 4 و12 مليون سوم (أي من 360 إلى 1080 دولارا).

وجرت في 1 يوليو الجاري في عاصمة منطقة كاراكالباكستان الأوزبكية، مدينة نوكوس، مظاهرة غير مرخص بها بسبب التعديلات في دستور البلاد. وقالت النيابة العامة للجمهورية إن أعمال الشغب التي تحولت إليها المظاهرة أسفرت عن مقتل 18 شخصا بمن فيهم 14 مدنيا و4 أفراد من قوات الأمن. كما أفاد مسؤولون محليون بأن 13 شخصا من القتلى كانوا تحت تأثير الكحول والمخدرات.

وأعلن الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيويف حالة الطوارئ في منطقة كاراكالباكستان ابتداء من 3 يوليو الجاري حتى 2 أغسطس القادم وحظر التجول من الساعة 19:00 حتى الساعة 05:00 بتوقيت موسكو في هذه الفترة الزمنية. وأعلنت السلطات الأوزبكية الأحد الماضي أن الوضع في المنطقة التي جرت فيها أعمال الشغب مستقر ويعود إلى طبيعته.

من جانبها قالت وزارة الداخلية الأوزبكية إن أعمال الشغب أسفرت عن إصابة 243 شخصا واحتجاز 516 آخرين. وأمس الاثنين قرر البرلمان الأوزبكي الحفاظ على الوضع الحالي لمنطقة كاراكالباكستان الذي يقضي بسيادته، الأمر الذي كان يصر عليه المحتجون.

المصدر: نوفوستي