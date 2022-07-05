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انفجار بلا دخان.. وسائل إعلام تروج لفيديو من إيران على أنه انفجار في محطة نووية (فيديوهات)

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انفجار بلا دخان.. وسائل إعلام تروج لفيديو من إيران على أنه انفجار في محطة نووية (فيديوهات)
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قال مروجوه إنه انفجار، داخل منشأة بارشين النووية في جنوب شرق طهران.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انتشار غبار بني، دون دخان الانفجار الأسود أو الرمادي القاتم الذي يصاحب عادة الحرائق والانفجارات القوية.

وسرعان ما تلقفت هذا المقطع وسائل إعلام عربية كبرى ووسائل إعلام إيرانية معارضة باهتمام وجرى تداوله بشكل كبير في مواقع التواصل، دون أي تفاصيل عنه بالوكالات الإيرانية الرسمية أو أي تصريح من السلطات حتى الآن.

ويفيد مراسلنا من طهران بأنه ليس هناك حتى الآن معلومات في طهران تؤكد أو تنفي هذا الحادث، لكنه قال إن الفيديو المتداول هو على الأغلب من منطقة برديس، وهي منطقة قرب العاصمة طهران وتجري فيها عمليات بناء سكنية وربما يكون الغبار المتصاعد ناجما عن حفريات في المنطقة أو تكسير للصخور. 

ونقل مراسلنا عن وسائل إعلام محلية غير رسمية ان الانفجار كان ضمن عمليات تشييد طرق في المنطقة.

وتؤكد مصادر إيرانية أن موقع بارشين ليس موقعا نوويا بالأصل، إنما هو موقع عسكري شرق طهران.

المصدر: RT

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