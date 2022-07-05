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مسؤول: 4 آلاف من المتطوعين من أنحاء روسيا شاركوا في العملية الخاصة في أوكرانيا

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مسؤول: 4 آلاف من المتطوعين من أنحاء روسيا شاركوا في العملية الخاصة في أوكرانيا
Sputnik
عسكريون متطوعون، غيديرميس، جمهورية الشيشان، روسيا
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أفاد رئيس البرلمان الشيشاني، محمد داوودوف، بأن 4 آلاف من المتطوعين من جميع أنحاء روسيا شاركوا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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وقال في حديثه للصحفيين في مدينة ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك الشعبية: "منذ بداية العملية العسكرية من جمهورية الشيشان، ولا سيما بدعوة من الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، بدعوة من القلب، تجمع الوطنيون الحقيقيون لروسيا... توجد في مدينة غودرميس جامعة للقوات الخاصة ويتم هناك التدريب والتزويد. وبهذه الصورة حتى اليوم قد شارك في العملية الخاصة 4 آلاف من المتطوعين من جميع أنحاء روسيا".

وأضاف داوودوف أن أكثر من 10 آلاف عسكري من جمهورية الشيشان شاركوا في العملية الخاصة في أوكرانيا منذ بدايتها.

وقال الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، سابقا، إن المتطوعين يمرون بفترة تدريب عسكري في الجامعة الروسية للقوات الخاصة في غودرميس، ويتم تعليمهم من قبل أفضل المدربين. 

المصدر: نوفوستي

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