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دعوة في جمهورية لوغانسك الشعبية إلى إبعاد القوات الأوكرانية عن الحدود إلى مسافة آمنة

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دعوة في جمهورية لوغانسك الشعبية إلى إبعاد القوات الأوكرانية عن الحدود إلى مسافة آمنة
ria.ru
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شدد المقدم في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أندري ماروتشكو  على ضرورة "إبعاد" القوات الأوكرانية إلى منطقة كييف كي تتوقف صواريخها عن تهديد سكان دونباس.

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وقال ماروتشكو في تصريح تلفزيوني: "نحن نتحرك إلى الامام لأننا لا نستطيع ضمان سلامة مواطنينا إذا لم نقم بدفع القوات الأوكرانية بعيدا عن حدودنا إلى مسافة طويلة إلى حد ما، على الأقل إلى مسافة لا تسمح بوصول نيرانها".

وتابع المقدم في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في هذا السياق قائلا: "الآن وفقا لبياناتنا، يبلغ طول هذه المنطقة ما يقرب من 300 كيلومتر، أي أننا بحاجة إلى إبعاد القوات الأوكرانية إلى منطقة كييف لكي نتمكن من القول إن صواريخها لن تسقط على رؤوس مواطنينا".

المصدر: نوفوستي

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