أبي أحمد والبرهان يلتقيان في نيروبي ويؤكدان التزامهما بالحوار لحل القضايا العالقة

على هامش القمة الاستثنائية الـ39 لـ"إيغاد"، التقى رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي: "على هامش اجتماع "إيغاد"، التقى رئيس الوزراء أبي أحمد، بالفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، لبحث القضايا الإقليمية والثنائية الراهنة".

وقال أبي أحمد: "لقد اتفقنا على أن بلدينا لديهما الكثير من العناصر التعاونية للعمل عليها سلميا..روابطنا المشتركة تتجاوز أي انقسامات..كلانا التزم بالحوار والحل السلمي للقضايا العالقة".

At the sidelines of the IGAD meeting, Prime Minister @AbiyAhmedAli met with the Gen. Abdel Fattah al-Burhan,

President of the Transitional Sovereignty Council of the Republic of Sudan to discuss current regional and bilateral issues. #PMOEthiopiapic.twitter.com/ac935jLuBQ — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) July 5, 2022

كما أعلن مجلس السيادة الانتقالي عن انعقاد "اجتماع مغلق في نيروبي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد"، دون تفاصيل إضافية.

المصدر: RT + "فانا"