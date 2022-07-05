 
مباشر

أبي أحمد والبرهان يلتقيان في نيروبي ويؤكدان التزامهما بالحوار لحل القضايا العالقة

أخبار العالم

أبي أحمد والبرهان يلتقيان في نيروبي ويؤكدان التزامهما بالحوار لحل القضايا العالقة
AP
رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/td43

على هامش القمة الاستثنائية الـ39 لـ"إيغاد"، التقى رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

إقرأ المزيد
السودان يستدعي المبعوث الأممي احتجاجا على تصريحاته
السودان يستدعي المبعوث الأممي احتجاجا على تصريحاته

وعلى حسابه في "تويتر"، قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي: "على هامش اجتماع "إيغاد"، التقى رئيس الوزراء أبي أحمد، بالفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، لبحث القضايا الإقليمية والثنائية الراهنة".

وقال أبي أحمد: "لقد اتفقنا على أن بلدينا لديهما الكثير من العناصر التعاونية للعمل عليها سلميا..روابطنا المشتركة تتجاوز أي انقسامات..كلانا التزم بالحوار والحل السلمي للقضايا العالقة".

كما أعلن مجلس السيادة الانتقالي عن انعقاد "اجتماع مغلق في نيروبي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد"، دون تفاصيل إضافية.

المصدر: RT + "فانا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحت إشراف تبون..آلاف الجزائريين يشهدون ستينية الاستقلال بأضخم عرض عسكري منذ 33 عاما (فيديو)