زيلينسكي لا يستبعد إمكانية دخول بيلاروس في الصراع بأوكرانيا

صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن كييف تعتقد بأن بيلاروس لن تصبح طرفا في الصراع بأوكرانيا، إلا أنها لا تستبعد إمكانية دخولها في الصراع، وتستعد لذلك.

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جاء ذلك خلال كلمة عبر الإنترنت في المائدة المستديرة التي تديرها صحيفة "الإيكونوميست" تحت عنوان "الأفكار المناقضة، التحولات، والإنجازات في عالم متغير"، حيث تابع زيلينسكي: "نعتقد أن بيلاروس لن تتورط في هذه الحرب، إلا أن هناك استفزازات وستظل هذه الاستفزازات موجودة، وبيلاروس مهددة بالانجرار إليها، ونحن نستعد لذلك".

وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قد صرح بأن مينسك لا تريد القتال في أوكرانيا، وأكد على أنه لا يوجد جندي واحد بيلاروسي هناك، لكنهم يحاولون جر الجانب البيلاروسي إلى الصراع. وكانت العلاقات بين مينسك وكييف قد تدهورت عام 2020، عندما لم يحضر زيلينسكي إلى منتدى منطقتي البلدين، المنعقد في بيلاروس، وأوكرانيا من بين الدول التي تتهمها مينسك بالتدخل في شؤونها الداخلية، فضلا عن المشاركة في الأعمال التنسيقية للاحتجاجات التي اندلعت في بيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية، والتي ترى مينسك أنها جرت على الأراضي الأوكرانية إلى جانب دول أخرى.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، دعت كييف مرارا وتكرارا إلى فرض عقوبات على روسيا وبيلاروس، واتهمت دول غربية مينسك بدعم العملية الخاصة ووسعت العقوبات ضدها.

المصدر: نوفوستي