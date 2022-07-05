إنهم أصدقاء للأمريكيين.. الكرملين يعلق على دعوات لطرد "أصدقاء بوتين" من بيوت الأوروبيين

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على دعوات للأوروبيين في وسائل الإعلام إلى التخلي عن استخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية القديمة توفيرا للكهرباء وبالتالي للغاز.

وقال بيسكوف، إن هذه الدعوات لتجديد الأجهزة الكهربائية المنزلية بهدف خفض تكاليف الطاقة في الاتحاد الأوروبي، تجلب الفائدة للولايات المتحدة، وليس لروسيا.

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في وقت سابق أشار الصحفي خافيير بلاس، في مقالة نشرتها وكالة Bloomberg، إلى أنه يجب على الكثير من الأوروبيين التخلي عن الأجهزة الكهربائية القديمة في بيوتهم، بسبب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بيسكوف: "الأجهزة الكهربائية المنزلية القديمة، ليست صديقة لبوتين، بل هي صديق وفي للأمريكيين الذين يوردون الآن الغاز المسال إلى أوروبا أكثر من الغاز الطبيعي الروسي المصدر إلى هناك. لذلك، فإن المعدات القديمة، هي أولا، صديقة للأمريكيين، وثانيا صديقة للقيادة الأوروبية ، التي قررت تقليل غاز الأنابيب الروسي الموثوق به والرخيص والذي يمكن التكهن به".

المصدر: نوفوستي