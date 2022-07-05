بيسكوف: خطط الرد على توسيع الناتو ليس في الكرملين بل لدى وزارة الدفاع الروسية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إنه توجد لدى وزارة الدفاع الروسية خطط لإجراءات وتدابير لأمن البلاد، في ضوء انطلاق عملية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.

وأضاف بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يدرس احتمال نشر قاعدة للناتو على الحدود مع روسيا، وكيف يمكن لموسكو أن ترد على ذلك: "هذه الخيارات لا يتم بحثها في الكرملين، بل في وزارة الدفاع الروسية. لقد قلنا عدة مرات أنه توجد هناك خطط بهذا الشأن، والعمل جار لضمان أمننا".

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وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، قام سابقا بالتعليق على الموضوع، وبتقييم انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.

في وقت سابق من اليوم، وقع وزيرا خارجية فنلندا والسويد على بروتوكولات الانضمام إلى الناتو.

من جانبه أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن أبواب الحلف ستظل مفتوحة أمام الديمقراطيات الأوروبية، التي تريد المساهمة في أمننا المشترك، على حد تعبيره.

المصدر: نوفوستي