بيسكوف: الجيش الروسي في سوريا يختلف عن الجيش الأمريكي

أعاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى الأذهان أن الجيش الروسي متواجد على الأراضي السورية بدعوة شرعية من الحكومة السورية بعكس الجيش الأمريكي.

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وتابع بيسكوف: "دعونا لا ننسى بعد كل شيء، أن العسكريين الروس موجودون في سوريا بدعوة من القيادة السورية، بما يتفق بدقة مع القانون الدولي، بينما ليس لدى الأمريكيين مثل هذه الدعوة، ومن المهم جدا تفهم هذا الفارق الجوهري".

جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين بشأن التوتر المتزايد بين الجيشين الروسي والأمريكي في سوريا، حيث أشار بيسكوف أنه من المناسب معرفة ذلك من الخبراء العسكريين في وزارة الدفاع الروسية.

المصدر: نوفوستي