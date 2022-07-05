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بيسكوف ينفي إشاعات عن رفض رئيس الصين زيارة روسيا

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بيسكوف ينفي إشاعات عن رفض رئيس الصين زيارة روسيا
Sputnik
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دحض المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تقارير إعلامية زعمت برفض الرئيس الصيني شي جين بينغ القدوم إلى روسيا، ووصفها بعديمة الصحة.

وقال ممثل الكرملين، إنه ومع تخفيف القيود المفروضة في الصين بسبب كوفيد-19، سيتم تنفيذ جميع الزيارات المخطط لها.

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وأضاف بيسكوف، في حديث للصحفيين اليوم: "لا. الأمر ليس كذلك. هذا غير صحيح على الإطلاق. الحقيقة هي أن بعض القيود المفروضة في الصين بسبب الوباء لا تزال سارية. هذا أمر طبيعي تماما، ويجب التعامل مع هذا بتفهم، يوجد لدى الرئيس فلاديمير بوتين دعوة لزيارة الصين. ولدى الرئيس شي جين بينغ دعوة لزيارة روسيا. وإذا سمحت تخفيفات القيود بهذا، فستتم جميع الزيارات".

في وقت سابق، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن الرئيس الصيني رفض دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة روسيا بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: سبوتنيك

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