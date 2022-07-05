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شويغو: روسيا فتحت ممرين إنسانيين للسفن في بحري آزوف والأسود

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شويغو: روسيا فتحت ممرين إنسانيين للسفن في بحري آزوف والأسود
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صورة تعبيرية
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صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأن روسيا أنشأت ممرين إنسانيين للسفن التجارية في البحر الأسود وبحر آزوف.

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جاء ذلك خلال مؤتمر بتقنية الفيديو من موسكو، حيث تابع وزير الدفاع أنه "يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان سلامة الملاحة في مياه البحرين الأسود وبحر آزوف، حيث تم القضاء تماما على خطر الألغام في مياه ميناء ماريوبول".

وكانت الدول الغربية قد اتهمت روسيا مرارا بعرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية، وافتعال عجز في السوق العالمية، بينما تنفي موسكو من جانبها بدورها كل هذه الاتهامات، وتصر على عدم عرقلتها عملية تصدير القمح من أوكرانيا. من جانبه صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا لا تمنع تصدير القمح من أوكرانيا، ويتعين على كييف نزع الألغام من موانئ البلاد، حتى تتمكن السفن من مغادرتها، كما أشار إلى إمكانية تصدير الحبوب بطرق ملاحية أخرى.

المصدر: نوفوستي

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