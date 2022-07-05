قبيل لقائه ماكرون.. يائير لابيد يوجه رسالة إلى الحكومة اللبنانية بخصوص "حزب الله"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أنه سيناقش مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ما جرى في الآونة الأخيرة قبالة سواحل لبنان.

وقبيل مغادرته إسرائيل للالتقاء بماكرون، قال لابيد: "سنبحث ما جرى في الآونة الأخيرة قبالة سواحل لبنان.. كانت هناك اعتداءات متكررة على منصات غاز إسرائيلية".

وأضاف: "إسرائيل لن تقبل بمثل هذه الاعتداءات على سيادتها وعلى كل من يشنها أن يعلم أنه يعرض سلامته لخطر غير ضروري".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "على الحكومة اللبنانية أن تكبح جماح "حزب الله" إزاء هذه الاعتداءات، وإلا فنحن سنضطر للقيام بذلك".

ومساء السبت الماضي، أصدر "حزب الله" اللبناني بيانا حول إطلاق 3 طائرات مسيرة باتجاه منطقة حقل كاريش المتنازع عليه جنوبي لبنان.

المصدر: RT