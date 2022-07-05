لجنة التحقيق: وقائع عن استخدام العنف ضد أسرى روس في أوكرانيا

قال مصدر في لجنة التحقيق الروسية، إن العسكريين الروس الذين عادوا من الأسر في أوكرانيا، تحدثوا عن وقائع كثيرة حول استخدام العنف ضدهم هناك.

وأضاف: "لجنة التحقيق تتحقق من وقائع المعاملة اللاإنسانية لأسرى الحرب الروس في أوكرانيا. وأشار الجنود الروس الذين عادوا إلى الوطن نتيجة تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني، إلى استخدام العنف ضدهم في حالات كثيرة هناك".

وتابع المصدر القول: "سيقدم المحققون تقييما قانونيا لكل حالة. ووفقا لذلك، سيتم البت في موضوع فتح قضايا جنائية".

ويخضع الأسرى السابقون من العسكريين الروس، في الوقت الراهن، للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية. قصصهم مليئة بأمثلة عن كيفية انتهاك ممثلي أوكرانيا لمتطلبات اتفاقية جنيف لمعاملة أسرى الحرب، التي تحظر القسوة والتعذيب.

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ومن بين الأمثلة على ذلك، قال أحد العسكريين الروس، إنه لم يعد لديه ذخيرة بعد قتال دام 15 ساعة، مما أدى إلى أسره. وعصب عناصر الجيش الأوكراني عينيه وقيدوا يديه واقتادوه إلى خاركوف، حيث ضربوه بالعصي والهراوات على جسده، لكنهم لم يلمسوا وجهه حتى لا يتركوا اثرا لكدمات. وتم استخدام التهديد بالقتل إذا لم يقم أمام الكاميرا بتلاوة نص مكتوب بشكل مسبق.

المصدر: تاس