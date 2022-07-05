وسائل إعلام: وفاة مرتزق فرنسي ثان متأثرا بجروحه في أوكرانيا

أفادت إذاعة "RTL"، اليوم الثلاثاء، بوفاة مرتزق فرنسي ثان متأثرا بجروحه جراء القصف في أوكرانيا.

وقالت: "توفي مقاتل فرنسي ثان في أوكرانيا. أدريان د. هو الشاب البالغ من العمر 20 عاما توفي متأثرا بجروحه في 25 يونيو الماضي".

وأضافت الإذاعة أن المواطن الفرنسي انضم في مارس الماضي إلى الكتيبة الأجنبية التي تم تشكيلها في إطار الجيش الأوكراني. وأوضحت أن أدريان أصيب بجروح بالقرب من مدينة خاركوف الأوكرانية في بداية يونيو الماضي نتيجة القصف الذي أسفر أيضا عن إصابة مرتزق فرنسي آخر.

وذكرت أن حوالي 50 مرتزقا فرنسيا يشاركون حاليا في الأعمال القتالية في الأراضي الأوكرانية.

وفي يونيو الماضي أفادت إذاعة "Europe 1" بمقتل المرتزق الفرنسي الأول في أوكرانيا. وأضافت وسائل إعلام فرنسية أخرى أن القتيل هو المواطن الفرنسي فيلفريد بيليو البالغ من العمر 32 عاما، ويعتقد أنه كان مرتبطا بالجماعات اليمينية المتطرفة في فرنسا. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية فيما بعد مقتله في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي