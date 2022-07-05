"بلومبرغ": "أصدقاء بوتين" يعيشون في منازل العديد من الأوروبيين

قال الصحفي خافيير بلاس، في مقالة نشرتها وكالة Bloomberg، إنه يجب على الكثير من الأوروبيين التخلي عن الأجهزة الكهربائية القديمة في بيوتهم، بسبب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف: "ثلاجتك القديمة، موالية لفلاديمير بوتين. تخلص منها!".

وفسر الصحفي كلماته هذه، بأن الأجهزة المنزلية القديمة تستهلك قدرا أكبر من الطاقة الكهربائية. ونوه بأن توفير الكهرباء مرتبط بتوفير الغاز الطبيعي - يتم توليد معظم الكهرباء في أوروبا عن طريق حرق الغاز، ومن الأفضل توفيره لفصل الشتاء عند الحاجة إليه لتدفئة المنازل.

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وشددت المقالة، على أن الأجهزة الكهربائية المنزلية بالذات، تستهلك قدرا هائلا من الطاقة.

ويرى الصحفي، أن التخلي عن استخدام الثلاجات والأفران والغسالات القديمة سيساعد في تقليل الاعتماد على موسكو، لأن أوروبا تستورد معظم الغاز من روسيا.

المصدر: نوفوستي