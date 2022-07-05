شروط السعودية تمنع ممثل خامنئي من الحصول على تأشيرة دخول للحج

أفادت وكالة "فارس" بأن السلطات السعودية امتنعت عن إصدار تأشيرة دخول لرجل الدين عبد الفتاح نواب، ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، رئيس بعثة الحج الإيرانية، وذلك لعدم توفر شرط السن.

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وبحسب ما ذكرت وكالة "فارس"، فإنه "يوم أمس الاثنين، اكتملت عملية تفويج الحجاج الايرانيين، البالغ عددهم 39635 حاجا، إلى مكة، بينما امتنعت السلطات السعودية عن إصدار تأشيرة دخول لعبد الفتاح نواب، وذلك بذريعة عدم توفر شرط السن".

وذكرت "فارس" أن "السعودية وضعت هذا العام شروطا بينها أن يكون سن الحاج 65 عاما وما دون، في حين أنه كان من المقرر أن يتم استثناء هذا الشرط من رؤساء بعثات الحج وكوادرها، وكانت هناك اتصالات تجري بهذا الشأن في الأيام الاخيرة وحتى أمس، إلا أنها لم تثمر" وفق آخر التطورات.

وأشارت "فارس" إلى أنه "بعد اكتمال تفويج الحجاج الإيرانيين إلى مكة، فإن رئيس بعثة الحج الإيرانية، عبد الفتاح نواب، البالغ من العمر 65 عاما وعدة أشهر، لن يكون بمقدوره المشاركة في موسم الحج هذا العام، وأناب عنه لإدارة شؤون البعثة الإيرانية رجل الدين ركن الديني".

المصدر: "فارس"