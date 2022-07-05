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إصابة مستوطن إسرائيلي بطعنتين في الرأس قرب مدينة "بني براك"

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إصابة مستوطن إسرائيلي بطعنتين في الرأس قرب مدينة
Gettyimages.ru
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مستوطنا أصيب بجروح متوسطة بعد تعرضه للطعن من مجهول أثناء سيره على جسر يربط بين مدينتي "جفعات شموئيل" و"بني براك".

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وفي التفاصيل، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بإصابة مستوطن يبلغ من العمر 47 عاما، بجروح متوسطة، بعد تعرضه للطعن من قبل شخص مجهول أثناء سيره على الجسر الذي يربط بين "جفعات شموئيل" و"بني براك"، فيما أفيد بأن ملابسات الحادثة لم تعرف حتى الآن، في حين تشتبه الشرطة في أن عملية الطعن جاءت بدوافع قومية.

وبحسب القناة العبرية، فقد قال المصاب إنه تعرض لهجوم من قبل عربي طعنه مرتين في رأسه، مشيرة إلى أن عمليات تمشيط تجري بحثا عن المنفذ.

إصابة مستوطن إسرائيلي بطعنتين في الرأس قرب مدينة
maannews.net

إلى ذلك، فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في ملابسات الحادث الذي وقع بالقرب جسر للمشاة على شارع رقم 4.

المصدر: معا

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