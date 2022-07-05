الأمن القرغيزي يتحقق من نبأ عن عبوة ناسفة بالسفارة الروسية في بيشكيك

قال مصدر في الهيئات الأمنية المختصة القرغيزية، اليوم الثلاثاء، إنه يتم التحقق من الإشارة التي وردت حول وجود عبوة ناسفة مزروعة في حرم السفارة الروسية في العاصمة بيشكيك.

وأضاف المصدر: "في الساعة 11:00 [08:00 بتوقيت موسكو، تم تلقي إشارة مجهولة المصدر، بشأن عبوة ناسفة مزروعة في السفارة الروسية".

ووفقا له، على الفور، تجوهت نحو مبنى السفارة، مجموعات من رجال الشرطة والأمن وكذلك عناصر البحث عن الألغام.

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وأكد المصدر، على أنه تم تطويق المنطقة المحيطة بمبنى السفارة الروسية.

ويجري البحث عن العبوة المزعومة، كما تجري محاولة تحديد مصدر الإشارة الخاصة بذلك.

المصدر: تاس