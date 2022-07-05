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القوات المسلحة الأوكرانية تقصف قرية زيرنوفو بمنطقة بريانسك الروسية

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القوات المسلحة الأوكرانية تقصف قرية زيرنوفو بمنطقة بريانسك الروسية
Sputnik Ilya Pitalev
صورة تعبيرية
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أعلن حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، عن قصف القوات المسلحة الأوكرانية لقرية "زيرنوفو" بمقاطعة سوزيمسكي، ولم تقع إصابات.

جاء ذلك في قناة بوغوماز على تطبيق "تليغرام" صباح اليوم الثلاثاء، حيث كتب: "أطلقت أوكرانيا صباح اليوم نيران المدفعية على قرية زيرنوفو في منطقة سوزيمسكي، وتم إطلاق حوالي 18 رصاصة، ولم تقع إصابات، وعلى الفور بدأت السلطات التنفيذية في ممارسة عملها".

وتقع منطقة سوزيمسكي في منطقة بريانسك على الحدود الروسية الجنوبية مع منطقة سوما الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

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