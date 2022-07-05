سويدي استسلم في مصنع "آزوفستال" ينفي مشاركته في الأعمال القتالية

أعلن مصدر في هيئة الأمن بجمهورية دونيتسك أن المواطن السويدي الذي استسلم في مصنع "آزوفستال" في ماريوبول، نفي المشاركة في العمليات القتالية إلى جانب القوات الأوكرانية.

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ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر قوله: "أعلن السويدي أثناء الاستجواب أنه لم يطلق النار ولم يشارك في الأعمال القتالية".

وأفادت وسائل إعلام، سابقا، بفتح قضية جنائية بحق المواطن السويدي المتهم بالمشاركة في الأعمال القتالية بموجب مادة 430 للقانون الجنائي لجمهورية دونيتسك الشعبية ("المرتزقة").

وبدأت المعارك للسيطرة على مدينة ماريوبول في 25 فبراير الماضي. وفي 20 مايو الماضي قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن القوات الروسية حررت بالكامل أراضي مصنع "آزوفستال" الواقع في المدينة.

المصدر: تاس