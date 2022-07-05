 
مباشر

سويدي استسلم في مصنع "آزوفستال" ينفي مشاركته في الأعمال القتالية

أخبار العالم

سويدي استسلم في مصنع
Sputnik
مصنع "آزوفستال"، ماريوبول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/td17

أعلن مصدر في هيئة الأمن بجمهورية دونيتسك أن المواطن السويدي الذي استسلم في مصنع "آزوفستال" في ماريوبول، نفي المشاركة في العمليات القتالية إلى جانب القوات الأوكرانية.

إقرأ المزيد
دونيتسك.. توجيه تهمة الارتزاق لسويدي استسلم في
دونيتسك.. توجيه تهمة الارتزاق لسويدي استسلم في "آزوفستال"

ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر قوله: "أعلن السويدي أثناء الاستجواب أنه لم يطلق النار ولم يشارك في الأعمال القتالية".

وأفادت وسائل إعلام، سابقا، بفتح قضية جنائية بحق المواطن السويدي المتهم بالمشاركة في الأعمال القتالية بموجب مادة 430 للقانون الجنائي لجمهورية دونيتسك الشعبية ("المرتزقة").

وبدأت المعارك للسيطرة على مدينة ماريوبول في 25 فبراير الماضي. وفي 20 مايو الماضي قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن القوات الروسية حررت بالكامل أراضي مصنع "آزوفستال" الواقع في المدينة.

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا