مصرع 6 من أفراد عصابة في حادثة غامضة في سجن بتدابير مشددة في هندوراس

أعلن في هندوراس أن ستة من أفراد عصابة لقوا مصرعهم في "حادثة" وقعت في سجن يخضع لتدابر أمنية مشددة في شمال غرب البلاد، من دون أن يتم الكشف عن طبيعة هذه الحادثة.

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وقال بيان صادر عن وزارة الأمن الهندوراسية إن "حادثة وقعت في سجن إيلاما (إل بوزو) في سانتا باربرا، حيث تم الإبلاغ عن مصرع ستة سجناء"، مضيفا أن ملابسات الحادثة ما زالت قيد التحقيق.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيدرو خواكين أمادور، المسؤول في الحكومة عن السجون أن السجناء الستة الذين قتلوا ينتمون جميعا إلى عصابة باريو 18.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير السجن مارون لارغو قوله إن جثث السجناء الستة عثر عليها ممددة على الأرض، وكانت من دون ثياب عدا الملابس الداخلية، مضيفا إشارته إلى أنه في الأيام الأخيرة "لم يحدث أي شيء يمكن أن يثير قلقنا. كانت المفاجأة مطلقة".

يشار إلى أن هذا السجن ذي التدابير الأمنية المشددة، يضم حوالى 1600 نزيل، ينتمي ما يقرب من 600 منهم إلى عصابة باريو 18.

وقتل في 27 يناير الماضي، أربعة من أفراد هذه العصابة وأصيب 11 آخرون بجروح، وذلك خلال اشتباكات دارت بينهم ونزلاء آخرين في سجن "إل بورفينير"، وهي مدينة مطلة على الساحل الكاريبي لهندوراس.

ويقبع في الوقت الحالي حوالى 22 ألف نزيل في سجون هندوراس، والتي يبلغ عددها حوالى 30 سجنا، ويعد بعضها، باعتراف السلطات ذاتها، أنها تحولت إلى أكاديميات لتخريج المجرمين بدلا من أن تكون مؤسسات إصلاحية.

المصدر: أ ف ب