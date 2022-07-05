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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /05.07.2022/

أخبار العالم

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /05.07.2022/
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يواصل الجيش الروسي ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

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