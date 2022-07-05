تجدد القصف الأوكراني على قريتين في مقاطعة كورسك الروسية

أفاد رئيس مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، بتعرض نقاط حدودية في منطقة غلوشكوفسكي للمقاطعة لقصف جديد من جانب أوكرانيا.

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وكتب في صفحته على "تلغرام": "بدأ صباح اليوم من جديد قصف مدفعي على مستوطنات حدودية في منطقة غلوشكوفسكي. تم تسجيل القصف في قرية ماركوفو، كما انفجرت قذائف من جديد في قرية تيوتكينو. لا يزال القصف مستمرا. سأقدم تفاصيل أخرى لاحقا".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في 3 يوليو الجاري إن القوات الأوكرانية قصفت في الليل من السبت إلى الأحد الماضي بشكل متعمد أراضي مقاطعتي كورسك وبلغورود بصواريخ "توتشكا -أو" وباستخدام الطائرات المسيرة من طراز "ريس". وأشارت الوزارة إلى أن القصف استهدف الأحياء السكنية التي لا توجد فيها أي منشآت عسكرية.

وأسفر قصف بلغورود عن مقتل 4 أشخاص (3 أوكرانيين وروسي)، كما تم تدمير جزئي لـ 11 عمارة سكنية ونحو 40 بناية خاصة.

المصدر: نوفوستي