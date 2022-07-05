اليابان تطلب من روسيا إيضاحات حول مرسوم بوتين الخاص بـ"ساخالين -2"

قال وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، في مؤتمر صحفي، إن بلاده طلبت من الجانب الروسي عبر القنوات الدبلوماسية، توضيحات بخصوص مرسوم الرئيس فلاديمير بوتين عن مشروع "ساخالين -2".

وأضاف الوزير الياباني: "أما بالنسبة لمشروع ساخالين -2 ، فهو مهم لضمان إمدادات طاقة مستقرة لبلدنا. المرسوم الذي أصدره رئيس روسيا (فلاديمير بوتين) لا يعني أن إمدادات الطاقة من ساخالين ستتوقف على الفور. ولكن مع ذلك، يجري حاليا تحليل مفصل للمعلومات حول كيفية احترام حقوق الشركات اليابانية في إطار هذا المرسوم، بالإضافة إلى كيفية تأثير ذلك على إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان".

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ووفقا له، بسبب كل ذلك، طلبت طوكيو من موسكو تقديم إيضاحات حول التوقيت والمواعيد وكذلك بعض التفاصيل الأخرى. ونوه الوزير بأن جمع المعلومات، لا يزال مستمرا.

في وقت سابق، أصدر الرئيس بوتين مرسوما بتطبيق إجراءات استثنائية في قطاع الطاقة وتأميم شركة ساخالين لاستثمارات الطاقة لتصبح ملكا لروسيا الاتحادية، ردا على عقوبات بعض الدول ضد روسيا.

وبين هذه الإجراءات تأميم شركة "ساخالين المحدودة للطاقة" لتصبح ملكا لروسيا الاتحادية، وأسست الحكومة شركة ذات مسؤولية محدودة، يتم نقل جميع حقوق والتزامات الشركة الأجنبية لها.

وستحصل شركة "غازبروم ساخالين القابضة" على حصة في شركة "ساخالين-2" بما يتناسب مع الحصة في شركة "ساخالين للطاقة".

المصدر: نوفوستي