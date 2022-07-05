بيانات مليار صيني للبيع مقابل 10 بيتكوين

عرض قراصنة مجهولون بيانات مليار صيني للبيع بعد نجاحهم في اختراق قاعدة بيانات شرطة شنغهاي بهجوم إلكتروني، كانت حصيلته أكثر من 23 تيرابايت من البيانات المسروقة.

وتتضمن البيانات أسماء وعناوين وأماكن ميلاد وهويات وطنية وأرقام هواتف ومعلومات تخص قضايا جنائية.

وطلب القراصنة عبر منتدى مبلغ 10 بيتكوين (ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي) مقابل هذه البيانات الضخمة.

واللافت أن العرض اجتذب 177 ردا، و300000 مشاهدة في غضون ساعات، وتم نشر القائمة بواسطة مستخدم مجهول يدعى "تشاينا دان".

ولم تعلق السلطات الصينية على الحادثة، إلا أن العملية إن كانت حقيقية، فستكون أكبر عملية اختراق للبيانات في تاريخ الصين.

المصدر: "وكالات"