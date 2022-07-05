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لاعبة كرة السلة الأمريكية المعتقلة في روسيا تطلب مساعدة بايدن

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لاعبة كرة السلة الأمريكية المعتقلة في روسيا تطلب مساعدة بايدن
AP Alexander Zemlianichenko
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توجهت لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر المعتقلة في روسيا بتهمة حيازة المخدرات، إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بطلب مساعدتها في الإفراج عنها.

وأعربت غراينر في رسالتها إلى بايدن عن "خوف من البقاء هنا للأبد"، ودعت الرئيس الأمريكي "لعدم نسيانها وباقي المعتقلين الأمريكيين".

وأكد مجلس الأمن القومي الأمريكي تلقي رسالة غراينر وقالت المتحدثة باسم المجلس أدريان واتسون، إن "الرئيس بايدن أكد بوضوح الحاجة لإطلاق سراح جميع المواطنين الأمريكيين الذين يحتجزون كرهائن أو الذين تم توقيفهم في الخارج بشكل غير صحيح، بمن فيهم بريتني غراينر".

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وأكدت المتحدثة أن الحكومة الأمريكية تواصل الجهود من أجل عودة غراينر إلى الوطن.

يذكر أن بريتني غراينر، بطلة الألعاب الأولمبية مرتين مع منتخب الولايات المتحدة، تم توقيفها في مطار "شيريميتيفو" الدولي بموسكو في فبراير الماضي بتهمة حيازة المخدرات، حيث تم العثور على زيت الحشيش بحوزتها.

المصدر: أسوشيتد برس

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