استقبال لافروف في منغوليا حسب التقاليد الموروثة - فيديو

استقبلت منغوليا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مطار "أولان باتار" حسب التقاليد الموروثة، حيث قدم له اللبن المجفف.

وذكرت مصادر مطلعة أن لافروف الذي وصل في زيارة عمل، تقدمت منه عقب نزوله من سلم الطائرة فتاة بالزي الوطني، وضيفته اللبن.

وأوضحت المصادر، أن لافروف سيجري محادثات مع نظيره المنغولي باتمونكين باتسيتسيغ.

ومن المتوقع أن يبحث الوزيران القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، وسير تنفيذ اتفاقات تطوير التعاون في التجارة والاقتصاد والنقل والبنية التحتية والطاقة والمجالات الإنسانية، وتعزيزها.

وسيتطرق الوزيران إلى ملف التعاون بين البلدين في الساحة الدولية والشؤون الإقليمية.

المصدر: "نوفوستي"