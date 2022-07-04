تحديد هوية مطلق النار بضواحي شيكاغو

أعلنت الشرطة الأمريكية عن تحديد هوية الشخص الذي أطلق النار أثناء الفعاليات الاحتفالية بعيد الاستقلال في ولاية إيلينوي.

وقال قائد الشرطة المحلية في مدينة هايلند بارك بضواحي شيكاغو إن المشتبه به هو المدعو روبرت كريمو البالغ 22 سنة من العمر.

إقرأ المزيد

وأضافت الشرطة أن المشتبه به لا يزال حرا طليقا، ومسلحا، ويمثل خطرا على الآخرين.

يذكر أن شخصا مجهولا أطلق النار من سطح مبنى على المشاركين في مسيرة احتفالية بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي في منطقة هايلند بارك بضواحي شيكاغو، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة نحو 30 بجروح.

المصدر: تاس