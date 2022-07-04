"الغارديان" تكشف نقطة ضعف في "الناتو" مرتبطة بروسيا

اعتبرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن وحدة الصف التي حشدت أعضاء "الناتو" لمواجهة روسيا، قد تمثل نقطة ضعف للحلف.

وكتبت الصحيفة: "الحقيقة هي أنه لا يوجد إجماع داخل الناتو حول كيفية التعامل مع روسيا".

وأضافت: "يتفق الجميع على أنه لا يمكن السماح لموسكو بالانتصار في أوكرانيا، لكن هل هذا سيعني هزيمتها، كما تصر بريطانيا ومعظم دول وسط وشرق أوروبا؟ أم أن هذا التضارب سيكون كافيا لإضعاف الحلف".

وتابعت: "في الوقت الحالي، يظل هذا مجرد نقاش، لكن في اللحظة التي تلمح فيها روسيا لأنها مستعدة لهدنة في أوكرانيا، ستظهر كل هذه الخلافات داخل "الناتو".

ووافق قادة حلف "الناتو" في قمة مدريد الأخيرة، على مفهوم استراتيجي جديد للحلف حتى عام 2030، يعتبر روسيا "التهديد الأخطر والمباشر لأمنه".

المصدر: "نوفوستي" + "الغارديان"