"بلومبيرغ": تركيا تبدأ التحقيق في منشأ الحبوب على متن سفينة "جيبك جولي"

بدأت السلطات التركية التحقيق في مصدر الحبوب على متن سفينة الشحن "جيبيك جولي"، التي رست في الـ1 من يوليو في ميناء كاراسو التركي على البحر الأسود.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" يوم الاثنين نقلا عن مسؤولين أتراك أن السفينة ستبقى حتى تكتشف السلطات التركية منشأ ومسار الشحنة.

وأكد أحد محاوري الوكالة أن أنقرة حذرة في ما يحيط بسفينة الشحن، حيث تتوسط في المفاوضات بين موسكو وكييف حول ممر آمن لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وأشار إلى أن اجتماعا مخصصا لمشكلة الحبوب بمشاركة تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة يمكن أن يعقد الأسبوع المقبل.

المصدر: تاس