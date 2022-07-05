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روسيا تقدم دفعة كبيرة من المساعدات الإنسانية لمدينة ليسيتشانسك

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روسيا تقدم دفعة كبيرة من المساعدات الإنسانية لمدينة ليسيتشانسك
Globallookpress EMERCOM of Russia
أرشيف
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أعلن مصدر في البعثة الإنسانية الروسية تقديم 10 أطنان من المساعدات الإنسانية لسكان مدينة ليسيتشانسك المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وقال المصدر: "قدم فريق البعثة الإنسانية الروسية أكثر من 10 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى مدينة ليسيتشانسك المحررة. وهي أول مساعدات إنسانية يتلقاها المدنيون منذ 4 أشهر ونصف". 

وأشار إلى إرسال 5 أطنان من المواد الغذائية إلى كنيسة أم الرب في المنطقة، حيث سيتم توزيعها هناك.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأحد، تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، حيث تمت السيطرة التامة على ليسيتشانسك آخر معقل لقوات كييف في لوغانسك.

المصدر: نوفوستي

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