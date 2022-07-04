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الشرطة تكشف عن بعض التفاصيل عن المتهم بإطلاق النار بضواحي شيكاغو

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الشرطة تكشف عن بعض التفاصيل عن المتهم بإطلاق النار بضواحي شيكاغو
AP Nam Y. Huh
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كشفت الشرطة الأمريكية بعض التفاصيل عن المشتبه به في إطلاق النار أثناء المسيرة الاحتفالية بمناسبة عيد الاستقلال في ضواحي مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الأجهزة الأمنية تبحث عن "رجل أبيض بالغ ما بين 18 و20 عاما من العمر، له شعر أسود طويل، نحيف الجسم، وهو كان يرتدي قميصا من لون أبيض أو أزرق فاتح".

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وأضاف المتحدث أن الشرطة عثرت على سلاح المهاجم، لكنها "لا تزال تعتبره مسلحا وخطيرا للغاية".

يذكر أن شخصا مجهولا أطلق النار من سطح مبنى على المشاركين في مسيرة احتفالية بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي في منطقة هايلند بارك بضواحي شيكاغو، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة نحو 30 بجروح.

المصدر: نوفوستي

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