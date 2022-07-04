قوات الهندسة الروسية تعلن تطهير 3.7 ألف هكتار من أراضي لوغانسك ودونيتسك

أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، أن القوات الهندسية الروسية طهرت أكثر من 3.7 ألف هكتار من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من الألغام.

وقال ميزينتسيف: "تقوم وحدات إزالة الألغام التابعة للقوات الروسية ووزارة الطوارئ الروسية بمهام تطهير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من المواد المتفجرة. وتم فحص حوالي 3725.93 هكتارا من الأراضي".

وأضاف أنه تم فحص 35 مبنى وجسرين وحوالي 10 كيلومترات من الطرق. وتم العثور على أكثر من 46 ألف قطعة متفجرة وإبطال مفعولها.

المصدر: نوفوستي