زعيم المعارضة التركية: هيئة الإحصاء ترتكب جرما لأجل أردوغان

وجه زعيم "حزب الشعب الجمهوري" التركي المعارض كمال كيليجدار أوغلو اتهامات إلى هيئة الإحصاء التركية، بتزوير معدل التضخم في البلاد.

وأثار إعلان هيئة الإحصاء التركية أن معدل التضخم يبلغ 78.72 في المئة، في الوقت الذي تتحدث فيه مؤسسة أبحاث التضخم المستقلة عن ارتفاع معدلات التضخم السنوية إلى 175.5 في المئة خلال شهر يونيو المنصرم، موجة من الانتقادات بالرأي العام التركي.

من جانبه نشر كيليجدار أوغلو تغريدة عبر "تويتر" انتقد خلالها بيانات هيئة الإحصاء، قائلا: "مؤسسة أبحاث التضخم المستقلة أعلنت أن التضخم السنوي بلغ 176 في المئة، بينما أعلنت هيئة الإحصاء أنه بلغ 79 في المئة".

وأضاف: "الأوضاع في الأسواق واضحة وجلية".

ولفت إلى أن "أكذوبة هيئة الإحصاء هذه تعد سرقة للموظفين والمتقاعدين".

وأردف قوله: "توقفوا عن ارتكاب جرم لأجل أردوغان، فأنتم من سيحاسب".

المصدر: "زمان"