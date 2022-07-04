القوات الأوكرانية لم ترفع علمها على جزيرة زمييني بل ألقته من مروحية

بعد أن أعلنت كييف رفعها العلم الأوكراني على جزيرة زمييني (الثعبان)، التي انسحبت منها القوات الروسية قبل أيام، اتضح أن العلم لم يتم رفعه، بل تم إلقاؤه على الجزيرة من طائرة مروحية.

وقالت ناتاليا غومينيوك، المتحدثة باسم قيادة عمليات "يوغ" التابعة للقوات الأوكرانية، إن العلم الأوكراني أسقط على جزيرة زمييني من طائرة مروحية، لكن لم يتم رفعه بعد.

وأضافت: "تم إحضار العلم إلى الجزيرة بواسطة مروحية حيث سينتظر وصول القوات، قبل يرفرف".

وأوضحت أن الكلمات المتعلقة برفع العلم يجب "فهمها مجازا" لأنه لم يهبط أحد على الجزيرة بعد.

وأضافت: "من الذي سيثبته، ويغرسه، ويرفعه؟ لن يخاطر أحد بالمجندين من أجل صورة لوسائل الإعلام".

وسحبت وزارة الدفاع الروسية حاميتها من جزيرة زمييني في البحر الأسود كبادرة حسن نية لتسهيل تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يوجد عمليا أي نباتات وملاجئ في الجزيرة، مما يعقّد بشكل كبير الاحتفاظ بقوات فيها، مكتفية بمراقبتها من الجو والبحر.

المصدر: تاس + RT