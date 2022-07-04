ترامب: لو كنت رئيسا لما اندلعت حرب أوكرانيا ولما شهدنا مثل هذا التضخم

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه لو كان هو رئيسا للولايات المتحدة، لما اندلعت الحرب في أوكرانيا، ولم يسجل مثل هذا المستوى غير المسبوق من التضخم في بلاده.

واعتبر ترامب في منشور على موقع Truth Social أن "الوضع لا يبدو جيدا" بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بسبب "الحرب الكبرى التي خرجت عن السيطرة في أوروبا والتضخم الذي يسجل أعلى مستويات"، مشيرا إلى أن "البداية الصعبة في وول ستريت للعام وأسعار الطاقة المرتفعة ينبغي اعتبارها أنباء طيبة مقارنة بالمشكلات المستمرة الأخرى في البلاد.

وأضاف: "لم يكن ليحدث أي من هذه الأحداث الرهيبة لو كنت رئيسا".

المصدر: axios