إسرائيل.. تأجيل جلسة استماع حول مشروع استيطاني مثير للجدل

أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها أجلت جلسة استماع حول مشروع استيطاني مثير للجدل في منطقة بالضفة الغربية، يقول منتقدوه إنه يمهد لإقامة دولة فلسطينية في المستقبل.

وكان من المقرر عقد جلسة اللجنة الفرعية للتخطيط العليا في الإدارة المدنية، هيئة وزارة الدفاع التي تسمح ببناء المستوطنات، في 18 يوليو، أي بعد أربعة أيام من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل والضفة الغربية.

وخلال الاجتماع ، ستستمع اللجنة إلى اعتراضات على مشروع إسكان ضخم على قطعة أرض تعرف باسم E-1 ، تمت إعادة جدولته حتى 12 سبتمبر المقبل.

وحسب نقاد المشروع، فإن البناء في E-1 سيربط القدس بمستوطنة كبيرة إلى الشرق منها، معاليه أدوميم، بينما يقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ويجعل من الدولة الفلسطينية المتجاورة مع القدس الشرقية عاصمتها شبه مستحيل.

يذكر أنه تم اقتراح المشروع لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتم تعليقه مرات عدة بسبب الضغط الدولي.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيلي"