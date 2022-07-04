إتمام محادثات عضوية فنلندا والسويد في الناتو وتوقيع بروتوكول الانضمام غدا

أعلن حلف الناتو عن إتمام المحادثات مع فنلندا والسويد حول انضمامهما إلى الحلف، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على بروتوكول عضويتهما الثلاثاء الموافق للـ5 من يوليو.

وأشار بيان صادر عن الناتو، يوم الاثنين، إلى أن البلدين "أكدا رسميا استعدادهما وقدرتهما للالتزام بالواجبات والتعهدات السياسية والشرعية والعسكرية المتعلقة بعضوية الناتو".

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وأكد البيان أنه "في أعقاب المحادثات من المقرر أن يوقع الحلفاء على بروتوكول الانضمام لكل من فنلندا والسويد في مقر الناتو يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022. ثم سيتم إرسال البروتوكولين إلى جميع دول الناتو للمصادقة عليها وفقا لإجراءاتها الوطنية".

وجرت المحادثات في مقر الناتو في بروكسل برئاسة نائبة الأمين العام لحلف الناتو للشؤون السياسية والسياسات الأمنية بيتينا كادنباخ. وترأس الوفدين الفنلندي والسويدي إلى المحادثات وزيرا الخارجية بيكا هافيستو وآن ليندي.

المصدر: RT