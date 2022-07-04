الولايات المتحدة.. إصابة 9 أشخاص بإطلاق نار خلال عرض احتفالي بمناسبة يوم الاستقلال في إلينوي (فيديو)

أصيب 9 أشخاص في ولاية إلينوي الأمريكية خلال استعراض احتفالي بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي في مدينة هايلاند بارك في ولاية إلينوي.

وأفادت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن شهود عيان تمكنوا من الفرار من مكان الحادث بأنه قد يكون هناك العديد من الضحايا، مشيرين إلى أنه كان هناك جثث ملطخة بالدماء وأحدهم مغطى ببطانية.

ولفتت القناة إلى أنه تم إلغاء العرض عقب الحادثة.



المصدر: RT