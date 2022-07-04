وزير الخارجية الهنغاري يحمل بروكسل وسوروس المسؤولية عن جرائم المهاجرين

حمّل وزير الخارجية الهنغاري بيتر سييارتو، بروكسل والملياردير الأمريكي جورج سوروس المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها المهاجرون غير الشرعيين، ودعاهما إلى عدم التشجيع على الهجرة.

وقال سييارتو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش: "تقع المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن جرائم العنف التي يرتكبها المهاجرون، والتي يوجد بينها خسائر بشرية على عاتق أولئك الذين يدعمون الهجرة ويشجعون عليها ويشجعون المهاجرين على القدوم إلى صربيا وهنغاريا".

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وأضاف: "نطلب من بروكسل ومنظمات سوروس غير الحكومية عدم تشجيع المهاجرين، وعدم تحريضهم على ارتكاب جرائم، وعدم تشجيعهم على انتهاك سيادة دول مثل صربيا أو هنغاريا".

وأشار إلى أنه تم إيقاف أكثر من 110 آلاف مهاجر غير شرعي على الحدود الجنوبية لهنغارية حتى الآن.

وأكد أن هنغاريا لن تسمح أبدا للمهاجرين غير الشرعيين بالدخول إلى أراضيها.

المصدر: نوفوستي