كشفت صحيفة "بيلد" نقلا عن مصادر مطلعة أن السفير الأوكراني لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، سيترك منصبه، ويعود إلى كييف لتعيينه نائبا لوزير الخارجية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر في الحكومة الأوكرانية: "قدمت وزارة الخارجية هذا العرض إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. كييف تقدر أندريه ميلنيك بشكل كبير على تفانيه في عمله".

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وكان سبب هذا القرار تصريحات ميلنيك الأخيرة حول ستيبان بانديرا. في الوقت نفسه، أكدت مصادر في الحكومة الأوكرانية أن انتقال ميلنيك من برلين إلى كييف لا يُنظر إليه على أنه إقالة.

وذكرت الصحيفة أن ميلنيك عمل سفيرا لأوكرانيا في ألمانيا لمدة 8 سنوات وبقي في منصبه رغم تغيير الرئيس في كييف، وهو أمر غير عادي. حيث يبقى السفراء في العادة بمناصبهم لمدة أربع سنوات وبحد أقصى ست سنوات.

وفي وقت سابق، أجرى ميلنيك مقابلة مع المدون والصحفي الألماني ثيلو جونغ، نفى فيها علاقات بانديرا بألمانيا النازية وبرر عمليات القتل الجماعي للبولنديين على أيدي النازيين الأوكرانيين بزعامة بانديرا خلال الحرب العالمية الثانية، بأنها مجرد جرائم قتل وفظائع، وهي كثيرا ما كانت تحدث في ذلك الوقت.

كما وصف بانديرا بأنه "مقاتل من أجل الحرية".

المصدر: تاس