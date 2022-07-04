جنرال كندي: جنود الاحتياط الأوكرانيون يقاتلون بسياراتهم الخاصة بعد نفاد دباباتهم

قال رئيس الأركان الكندي السابق ريك هيلر، إن جنود الاحتياط الأوكرانيين يواجهون الدبابات والمدرعات الروسية بسياراتهم الخاصة، نظرا لنفاد دباباتهم وعرباتهم ودمارها.

ووفقا للجنرال الكندي، تم تشكيل مفارز الدفاع الإقليمي لحماية السكان مدنهم، لكن فلاديمير زيلينسكي وقّع مرسوما يسمح باستخدام هؤلاء المقاتلين في أي قطاع من الجبهة.

ونقلت الصحيفة عن الجنرال الكندي قوله "إنهم انطلقوا ضد الدبابات الروسية والمدرعات بسياراتهم الخاصة"، ولم يحدد الجنرال كيف انتهت هذه المعركة.

وقال هيلر الذي زار أوكرانيا مؤخرا، إن قوات كييف "ليس لديها أي مدفعية تقريبا"، وأن عددها أقل بـ12 مرة مما تستخدمه روسيا.

المصدر: نوفوستي