لابيد: عمليات الجيش الإسرائيلي لدحر الإرهاب ستستمر أينما يلزم ذلك

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، على التحقيق في ملابسات مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، مؤكدا أن "عمليات الجيش لدحر الإرهاب ستستمر أينما يلزم ذلك".

وأشار لابيد في بيان إلى أن "التحقيق الذي أجراه جيش الدفاع يبيّن بأنه يستحيل تحديد الجهة المسؤولة عن المقتل المؤسف للصحفية شيرين أبو عاقلة، ولكن يمكن التحديد بشكل مؤكد أنه لم تكن هناك أي نية لاستهدافها، حيث تعبّر إسرائيل عن أسفها بمقتلها"، لافتا إلى أنه "على مدار السنوات الأخيرة قتل المئات من الصحفيين في مناطق قتال حول العالم".

يبيّن التحقيق الذي أجراه جيش الدفاع بأنه يستحيل تحديد الجهة المسؤولة عن المقتل المؤسف للصحفية شيرين أبو عاقلة، ولكن يمكن التحديد بشكل مؤكد أنه لم تكن هناك أي نية لاستهدافها، حيث تعبّر إسرائيل عن أسفها بمقتلها. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) July 4, 2022

وشدد على أنه "من البديهي أن إسرائيل معنية بحماية الصحفيين وحرية الصحافة في كل مكان وفي جميع الظروف"، مضيفا: "بصفتي رئيس الحكومة الإسرائيلية أدعم دعما مطلقا وقاطعا مقاتلي الجيش الذين يخاطرون بأنفسهم في سبيل الدفاع عن مواطني إسرائيل في مواجهة الإرهاب ويعملون ليلا ونهارا من أجل ضمان أمن إسرائيل".

المصدر: RT