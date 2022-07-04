جونسون: لندن لا تفكر في انتهاك اتفاقية مونترو لتصدير الحبوب

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن لندن لا تنوي انتهاك اتفاقية مونترو من أجل ضمان تصدير الحبوب من أوكرانيا عب البحر الأسود.

وقال جونسون أمام مجلس العموم في البرلمان البريطاني ردا على سؤال عما إذا كانت لندن تستطيع انتهاك اتفاقية مونترو: "لا، نحن لا نفكر في هذا الاحتمال. هناك حلول بديلة لا تتطلب وجود سفن حربية من بريطانيا أو دول أخرى في البحر الأسود".

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وأضاف: "ندرس إمكانية استخدام الأنهار وخاصة نهر الدانوب، والسكك الحديدية لتصدير الحبوب بكميات أقل من الممكنة عن طريق سفن بحرية عملاقة في البحر الأسود. نحن ندرس جميع الخيارات الممكنة، بما في ذلك تصدير الحبوب على دفعات صغيرة".

ويذكر أن سلطات كييف هي من وضع العراقيل أمام تصدير الحبوب، منها إحراق متعمد للحبوب في ميناء ماريوبول، وقيام قواتها بزرع ألغام في مياه البحر الأسود، ما يمنع نقل الحبوب إلى الأسواق العالمية بواسطة السفن.

المصدر: تاس