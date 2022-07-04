هولندا.. مزارعون محتجون يغلقون العشرات من مراكز التسوق في البلاد

أغلق مزارعون محتجون في هولندا العشرات من مراكز التسوق، رفضا لسياسة الحكومة للحد من انبعاثات النيتروجين عبر تقليص الثروة الحيوانية والنشاط الزراعي.

وأشارت تقارير لهيئة الإذاعة الهولندية "NOS"، إلى أن "المزارعين أغلقوا مراكز التوزيع في الميري والكمار وبريدا وبيلين وديفينتر وزفول ونيغميغن والعديد من المدن الأخرى".

وأوضحت أن "الحديث يجري عن سلاسل محلات السوبر ماركت الكبيرة ليدال وجومبو وآلبرت هينجي".

وقامت الشرطة بإيقاف عدد من المزارعين أغلقوا بجراراتهم عدة طرق سريعة في البلاد.

من جهتها، أعلنت الحكومة الهولندية في وقت سابق، عن إدخال تدابير أكثر صرامة للحد من انبعاثات النيتروجين في البيئة.

وتهدف خطة الحكومة، التي صدرت في يونيو الماضي، إلى خفض إنتاج النيتروجين في البلاد إلى النصف بحلول عام 2030، حيث تعتبر الأسمدة والماشية من المصادر الرئيسية لانبعاثات هذه المادة في الغلاف الجوي، لذلك يخشى العديد من المزارعين أن يخسروا أعمالهم.

واحتج المزارعون على أن "مثل هذه السياسة ستؤدي إلى تدمير العديد من الأسر الريفية، كون الماشية والأسمدة هي المصادر الرئيسية لانبعاثات النيتروجين".

وهدد مزارعون في هولندا نهاية يونيو الماضي، بذبح أبقار على أبواب برلمان بلادهم، وذلك احتجاجا على نية الحكومة الهولندية خفض النيتروجين، الأمر الذي يتوقع أن يؤثر سلبا على أعمالهم.

المصدر: "نوفوستي" + "NOS" + "بلومبرغ"