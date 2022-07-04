المعارضة الإيرانية تتخوف من معاهدة بين بروكسل وطهران لتسليم المطلوبين

أثارت معاهدة بلجيكية إيرانية لتبادل المطلوبين مخاوف المعارضة الإيرانية في أوروبا، التي اعتبرت أنها صيغت للعفو عن دبلوماسي إيراني مسجون في بلجيكا بعد إدانته عام 2021 بالإرهاب.

ودانت محكمة انتويرب الدبلوماسي أسدالله اسدي في الرابع من فبراير بالسجن عشرين عاما، واتهم اسدي بأنه المحرض الرئيسي على التخطيط لهجوم بالقنابل كان من المقرر أن يستهدف في 30 يونيو 2018 التجمع السنوي لـ"المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" تجمعا للمجلس الوطني للمقاومة في فيلبينت بالقرب من باريس. وهذا المجلس هو تحالفٌ من المعارضين الإيرانيين تشكل منظمة مجاهدي خلق المكوّن الرئيسي له.

ويخشى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي كان طرفا مدنيا في المحاكمة، أن يتم نقل أسدي إلى إيران إذا صادق البرلمان البلجيكي على نصطرحتها عليه الحكومة، مؤكدا أن هذا النص "سيسهل عودة" أسدي.

ويتعلق النص بالمعاهدة الثنائية التي وقعت "في بروكسل في 11 مارس 2022" بين وزارة العدل البلجيكية والسفير الايراني في بروكسل غلام حسين دهقاني.

وستتم مناقشة النص ابتداء من صباح الثلاثاء في لجنة برلمانية وربما يطرح للتصويت اعتبارا من الخميس، بحسب مصدر في البرلمان. وتم تضمين المعاهدة في مشروع قانون إلى جانب اربعة نصوص دولية أخرى، بما فيها معاهدات للتعاون القضائي مع الهند والإمارات العربية المتحدة.

وتنص المعاهدة البلجيكية الإيرانية على أن "أفضل وسيلة" لتعزيز التعاون الجنائي هي عبر السماح للمدانين "بأن يواجهوا عقوبتهم في بيئتهم الاجتماعية الأصلية"، وبالتالي أن يتم نقلهم إلى بلادهم في حال صدرت العقوبة بحقهم في الدولة الأخرى الموقعة.

المصدر: "أ ف ب"