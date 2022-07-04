منظمة التحرير: إسرائيل اغتالت شيرين أبو عاقلة وسنستكمل إجراءاتنا أمام المحاكم الدولية

حمل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إسرائيل مسؤولية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، مؤكدا تصميم المنظمة على استكمال إجراءاتها أمام المحاكم الدولية.

وكتب الشيخ في صفحته على "تويتر": "‏حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية اغتيال شيرين أبو عاقلة، وسنستكمل اجراءاتنا امام المحاكم الدولية".

وأكد أنه "لن نسمح بمحاولات حجب الحقيقة أو الإشارات الخجولة في توجيه الاتهام لإسرائيل".

وتأتي تصريحات الشيخ بعد إصدار الخارجية الأمريكية بيانا أقرّت فيه بأن إطلاق نار من مواقع الجيش الإسرائيلي كان مسؤولا عن مقتل شيرين أبو عاقلة، مضيفة أنه "لا يوجد سبب للاعتقاد" بأن عملية القتل كانت متعمدة، زاعمة أنها حدثت بسبب ظروف مأساوية.

المصدر: وفا + RT