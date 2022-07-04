"تيك توك" يحظر مشاهد للسفير الأوكراني يمجّد فيها النازية

حظرت شبكة "تيك توك" بث حديث للسفير الأوكراني لدى ألمانيا أندريه ميلنيك، برر فيه جرائم ستيبان بانديرا زعيم النازيين في أوكرانيا إبان الحرب العالمية الثانية.

وكتبت صحيفة Yung & Naive التي أجرت اللقاء مع السفير الأوكراني على "تويتر": "الرقابة على الصحافة. فيديو ميلنيك حول بانديرا ينتهك قواعد المجتمع في تيك توك".

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وأرفقت الصحيفة تغريدتها بلقطة شاشة من تطبيق "تيك توك" يظهر فيها منع نشر فيديو ميلنيك مع عبارة "انتهاك قواعد المجتمع".

وفي وقت سابق، أجرى ميلنيك مقابلة مع المدون والصحفي الألماني ثيلو جونغ، نفى فيها علاقات بانديرا بألمانيا النازية وبرر عمليات القتل الجماعي للبولنديين على أيدي النازيين الأوكرانيين بزعامة بانديرا خلال الحرب العالمية الثانية، بأنها مجرد جرائم قتل وفظائع، وهي كثيرا ما كانت تحدث في ذلك الوقت.

كما وصف بانديرا بأنه "مقاتل من أجل الحرية".

المصدر: نوفوستي