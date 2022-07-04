"إندبندنت": القوات الأوكرانية تصف الخدمة على الجبهة الشرقية "بالجحيم"

أشارت صحيفة "إندبندنت" البريطانية في مقال لها، إلى أن أفراد الجيش الأوكراني يصفون الخدمة على الجبهة الشرقية بـ"الجحيم".

ونقلت الصحيفة عن أليكسي الجندي في القوات الأوكرانية قوله: "يعرضون على التلفزيون صورا جميلة لخط المواجهة والتضامن في الجيش، لكن في الحياة كل شيء مختلف".

وأضاف: "في لحظات معينة، لم يسمح القصف المتواصل للجنود حتى بالوقوف في الخنادق".

وتابع: "هناك نقص في الذخيرة في صفوف الجيش الأوكراني، فضلا عن الهروب ومشاكل نفسية".

من جهته، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو القائد العام للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في أسبوعين خلال عملية تحرير ليسيتشانسك.

وأشار إلى أن "إجمالي الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية بلغ 5469 شخصا".

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن "جنودا من كتيبة من المجندين الأوكرانيين في لفوف رفضوا المغادرة لمهمة قتالية في دونباس".

المصدر: RT + "الإندبندنت"