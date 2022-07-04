مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي: موسكو سترد على إجراءات صوفيا ضد موظفي سفارتنا

أكد فلاديمير تشيجوف، مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، أن موسكو سترد على طرد صوفيا 70 موظفا من السفارة الروسية لديها.

وقال تشيجوف خلال مؤتمر صحفي: "بالطبع، سوف ترد روسيا على هذا. لست متأكدا من أننا سنجد 70 شخصا بين البلغار، لكن الإجراءات الجوابية ستتبع حتما، ما لم يعيدوا بالطبع النظر في هذا القرار".

وشدد على أن الجانب البلغاري أتيحت له الفرصة لإعادة النظر في قراره، لكنه لم يستغل الفرصة بعد.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو سترد على طرد صوفيا 70 دبلوماسيا روسيا، لافتا إلى أنه في المرحلة الحالية، لا تستطيع السفارة الروسية في بلغاريا العمل بشكل طبيعي. وقال إن قرار طرد 70 من موظفي السفارة الروسية في بلغاريا مرتبط بضغط واشنطن على صوفيا.

وبحسب لافروف، حتى في بلغاريا نفسها، فإن القرار المتخذ "استقبلته قيادة البلاد بشكل مفاجئ". وأشار إلى أن هذا القرار "لم يعتمد على الإجراءات المعمول بها في بلغاريا لمثل هذه التحركات المفاجئة".

المصدر: نوفوستي